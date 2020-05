Norske rederier vedtar klimastrategi for å bli klimanøytrale innen 2050

NTB Innenriks

De fire målene innebærer at medlemmene i Norsk Rederiforbund skal kutte sine klimautslipp med 50 prosent per transportert enhet innen 2030, målt mot 2008. Fra 2030 skal norske rederier kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi, og fra 2050 skal den norske flåten være karbonnøytral. Strategien innebærer også et internasjonalt forbud fra 2050 mot drivstofftyper som ikke er karbonnøytrale.

Skipsfarten står for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene, ifølge Norsk Rederiforbund. Innen 2050 er målet at hele den norske flåten skal være klimanøytral.

– Parisavtalens mål er å begrense global oppvarming til 1,5 grader. FNs klimapanel gir oss ti år på å halvere klimagassutslippene og mener de må ned til null innen 2050. Klimaendringene må tas på alvor. Skal vi lykkes i å bremse effekten, må vi omstille oss raskt, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.

