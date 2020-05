NTNU frykter konsekvensene av digitalt semester

NTB Innenriks

Immatrikuleringen blir digital, fadderuka blir amputert og hovedregelen for undervisning i høstsemesteret ved NTNU er at den skal være digital, skriver Adresseavisen.

Universitetet har fokus på at fysiske møter skal gjennomføres i så stor grad som mulig, men i mindre grupper. I tillegg jobber de med løsninger for å legge vekt på trivsel og inkludering i digitale kanaler. Avdelingssjef for studenttjenester, Jenny Bremer, sier til avisa at de er ekstra oppmerksomme på at de må legge til rette for et godt psykososialt læringsmiljø hele året.

Også studentene er bekymret for konsekvensene av et digitalt semester.

– Vi er bekymret for hvilke konsekvenser det vil ha for frafall. Det er ekstremt viktig å ha fysiske møter for å unngå det, sier leder Åste Solheim Hagerup i Studenttinget NTNU.

