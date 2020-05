Koronasmittet optiker hadde nærkontakt med kunder

NTB Innenriks

Smitten ble påvist 16. mai, opplyser driftsdirektør Olav Torgersen i Synsam-kjeden til Adresseavisen.

Alle kunder som har hatt timeavtaler med optikeren de siste ti dagene før smitten ble påvist, er varslet. Dette ble gjort før 17. mai.

– Det var svært viktig å få varslet før 17. mai for å unngå videre smitte om noen av kundene har blitt smittet, sier Torgersen.

Nå håper Synsam at butikken, som ligger på Solsiden, kan åpne igjen i løpet av uka. Regionsjef Siv Hege Austli forteller at hele butikken skal vaskes ned, og at de tar sikte på å åpne med et annet team enn de fem ansatte som nå er i karantene.

