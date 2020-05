FHI: Koronaviruset er mindre utbredt, men mer dødelig

NTB Innenriks

– Indikasjonene tyder på at mørketallene har vært mindre enn vi trodde, sier professor Birgitte Freisleben de Blasio i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Hun bekrefter at det betyr at dødeligheten er høyere. FHI mener dødeligheten er mer enn dobbelt så stor som de tidligere har lagt til grunn.

I deres rapport fra 15. mai anslås det at mellom 0,58 og 0,73 prosent av nordmenn har vært smittet med koronaviruset. Det utgjør mellom 32.000 og 40.000 personer og er ned fra tidligere anslag om 1 prosent smittede.

Av alle som blir smittet av viruset, medregnet de som ikke fanges opp av testing, regner instituttet med at 0,7 prosent dør, opp fra det tidligere anslaget på 0,3 prosent.

Også beregningene over hvor mange smittede som trenger sykehusinnleggelse gjør et hopp. Nå regner FHI med at 3,9 prosent av alle smittede blir så syke at de trenger sykehusbehandling.

