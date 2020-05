Bakke-Jensen får forsvarsplan i retur fra Stortinget

NTB Innenriks

Det ble klart etter et gruppemøte hos Fremskrittspartiet mandag ettermiddag, bekrefter Frps forsvarspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde overfor NTB.

Allerede tidligere mandag var det klart at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ville sende planen til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i retur, noe det dermed er flertall for.

Fire år

Tybring-Gjedde mener det er åpenbart at regjeringens forslag til langtidsplan er for svak til å være et utgangspunkt for eventuelle forhandlinger.

– Særlig innenfor Sjøforsvaret er planen utilstrekkelig, men det er også grunnleggende svakheter i satsingen på Hæren og Luftforsvaret, sier han.

Frp-politikeren er også misfornøyd med at planen dekker åtte og ikke fire år.

– Langtidsplanen skal være en plan som går over fire år. Det er uholdbart at regjeringen ikke forplikter seg de neste fire årene, men trekker beslutningene åtte år ut i tid, sier Tybring-Gjedde.

– Skyver ut i tid

Heller ikke i den rødgrønne opposisjonen har det vært noen entusiasme for planen som Bakke-Jensen la fram for noen uker siden. Ap, Sp og SV foreslo på et møte på Stortinget mandag ettermiddag å sende planen i retur.

– Vi ønsker en ny forsvarsplan til høsten med forpliktende tiltak for perioden 2021 til 2024. Forsvaret trenger flere folk nå, ikke på sikt. Vi trenger en plan som også omfatter Sjøforsvaret og ikke skyver vanskelige avgjørelser ut i tid, sier Aps Anniken Huitfeldt til NTB.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete åpnet allerede for snart to uker siden for å sende planen i retur.

– Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen tillater ikke at Stortinget venter i fire år før Forsvarets operative evne styrkes blant annet gjennom personell, stridsvogner og helikopter til hæren, sier hun.

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringens plan står til stryk.

– Den har verken tidfestede eller tallfestede planer. Vi kan ikke forhandle når det i realiteten ikke er noe å forhandle om, og jeg er glad for at vi nå har flertall for å sende den tilbake, sier han.

