Hele landet sang nasjonalsangen samtidig

NTB Innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) og hennes mann Sindre Finnes møtte opp i finstasen utenfor statsministerboligen for å synge nasjonalsangen sammen med hele landet.

På Slottsplassen kom hele kongefamilien ut for å synge like etter salutter på Forsvarets anlegg var over. Første, sjuende og åttende vers av nasjonalsangen ble sunget på Slottsplassen.

At nasjonalsangen skulle synges samtidig, ble presentert av regjeringen tidligere denne uken.

Koronapandemien har redusert årets 17. mai-feiring. I Oslo skal ingen skolekorps og skolebarn marsjere over Slottsplassen og vinke til kongefamilien i år. Barnetog over hele landet er avlyst.

(©NTB)