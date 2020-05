Norwegian kalles inn på teppet etter brudd på retningslinjer

NTB Innenriks

– Jeg snakket med andre passasjerer som ble urolige fordi reglene ikke ble fulgt. Det var ikke bra, for vi har gitt noen veldig klare råd til flyselskapene som vi forventer at de skal følge, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

Norwegian beklager, og presseansvarlig Andreas Hjørnholm viser til at dette er en helt ny problemstilling, og at selskapet arbeider med å finne ut hva som har skjedd.

– Mange har bestilt plass før veilederen fra helsemyndighetene kom. Vi må gjøre det best mulig. Vi kan ikke kaste folk av flyet som allerede har plass, sier han.

Bent Høie sier saken vil få et etterspill.

– Jeg kommer til å be samferdselsministeren innkalle flyselskapene igjen og gi beskjed om at hvis de ikke nå sørger for at rådene følges, vil de bli gjort om til lov, som betyr at de ikke har lov til å fly uten å følge reglene.

(©NTB)