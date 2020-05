Solberg: Fra i dag kan besteforeldre og barnebarn være sammen

NTB Innenriks

– Det som kanskje er den viktigste gladnyheten for mange, er at det er mulig for besteforeldre å feriere med familien sin, sa statsministeren på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Rådet gjelder fra i dag, fredag 15. mai.

Dette er anbefalingen selv om mange besteforeldre tilhører en gruppe med lett forhøyet risiko ved koronasmitte, sa hun videre.

Solberg understreket imidlertid at man må foreta individuelle vurderinger, dersom man har en klart forhøyet risiko ved koronasmitte.

