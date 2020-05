Regjeringen åpner Svalbard for turister fra 1. juni

NTB Innenriks

– Det er viktig at reiselivet og næringslivet på Svalbard nå gis forutsigbarhet og kan starte planleggingen for å ta imot turister fra fastlandet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Det har ikke vært turister på Svalbard siden utbruddet av pandemien i Norge.

– Vi vil vurdere tiltak for å begrense det totale antallet turister som besøker Svalbard til enhver tid. Dette er viktig av hensynet til den totale beredskapen og for at næringen skal kunne drive smittevernforsvarlig, sier Mæland.

Personer som ankommer fastlandet fra utlandet, må fortsatt i 14 dager karantene før de kan reise videre til Svalbard.

Allerede fredag klokken 18 oppheves hjemmekarantene for dem med tilknytning til Svalbard.

– Vi opphever vedtaket om hjemmekarantene for fastboende og deres nærstående familiemedlemmer på fastlandet som kommer på besøk, samt personer med jobbtilknytning eller forskeroppdrag på Svalbard, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt i en pressemelding.

