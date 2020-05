Organisasjon mener FHI-tall bidrar til diskriminering

NTB Innenriks

Organisasjonen mot offentlig diskriminering reagerer på at Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukentlige rapport forteller hvor mange utenlandskfødte som er smittet, og hvilke land de kommer fra.

– Vi vet at har vært mye diskriminering i forbindelse med korona. Når en gruppe minoriteter blir uthengt som en slags fare for samfunnet, er det stigmatisering, sier daglig leder Akhenaton de Leon til Vårt Land.

Organisasjonen vil vite hvorfor denne informasjonen er tatt med i FHIs detaljerte rapportering. Folkehelseinstituttet svarer at informasjonen om landbakgrunn er relevant og nyttig i arbeidet mot smittespredning. Denne informasjonen er for eksempel brukt av FHI og kommunene for å hindre videre smitte.

– Man kan ikke sette inn tiltak mot grupper uten et grunnlag for det. I et diskrimineringsperspektiv ville det vært verre å bare synse, sier Thor Indseth i FHI til avisen.

– Dei som har fordommer og bruker disse tallene til sitt formål, hadde neppe sluttet med det selv om tallene ikke hadde vært publisert, sier han.

