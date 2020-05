Mæland fortsetter grensedialog med naboland om to uker

NTB Innenriks

I møtet informerte alle landene informerte om sitt eget arbeid for å begrense smitten av covid-19. På agendaen stod også en eventuell avvikling av begrensningene på fritidsreiser mellom de nordiske landene.

– Vi vil fortsette dialogen for å se på mulighetene for å åpne opp for trafikk mellom de nordiske landene ytterligere, og var enige om å fortsette dialogen med et nytt møte om to uker, sier justisministeren i en pressemelding.

Hun opplyser at møtet var nyttig, og at det er viktig med dialog mellom de nordiske landene i en situasjon som dette.

