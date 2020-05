Koronakrisen fører til store kutt hos Dagbladet

NTB Innenriks

Det kommer fram i en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett, skriver Dagens Næringsliv. Den norske delen av Aller Media eier blant annet Se og Hør og Dagbladet.

Kjennelsen er i forbindelse med en sak om to ansatte. Dagbladet begjærte i april at de to forlot sine stillinger, blant annet som følge av kostnadskutt i organisasjonen i forbindelse med koronakrisen.

I kjennelsen fra lagmannsretten blir kostnadskuttene tallfestet til 13,5 millioner kroner for Dagbladet, og 41,5 millioner kroner for hele mediedivisjonen i Aller Media i Norge.

Konsernsjef i Aller Media, Dag Sørsdahl, bekrefter kuttene overfor avisen.

– Vi vedtok et kostnadsprogram i mars for å redusere kostnadene i mediedelen av Aller Media. Det innebærer ingen nedbemanninger eller permitteringer, vi gjør det på variable kostnader, sier Sørsdahl.

Kuttene skal finne sted innenfor det avvikende regnskapsåret 2020/2021.

