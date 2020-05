Arbeidstilsynet varsler pålegg etter dødsulykke i vindpark

NTB Innenriks

Obduksjonsrapporten viser at 47-åringen døde av klem- og støtskader under arbeidet i Tonstad Vindpark i Sirdal kommune i Agder.

Stavanger Aftenblad skriver fredag at Arbeidstilsynet konkluderer med at Tonstad vindpark ikke fulgte sin egen sikkerhetsplan, og at dårlige lysforhold og mangel på oversikt under arbeidet med flytting av vindturbiner var medvirkende årsaker til ulykken.

I rapporten kommer det også fram at hovedentreprenør Siemens Gamesa, som leverer vindmøllene til Tonstad vindpark, manglet en arbeidsinstruks for å håndtere utstyret som ble brukt ved flytting av vindturbinene.

– Vi jobber med å sette oss inn i rapporten, slik at vi kan gi et tilsvar innen fristen 18. mai. Det er iverksatt en rekke tiltak for alle virksomheter på anlegget for å håndtere de problemstillinger som Arbeidstilsynet peker på i sin rapport. Vi finner det ikke riktig å si noe mer på dette tidspunkt, sier kommunikasjonsansvarlig Henriette Sarah Holberg, som representerer Tonstad Vindpark.

