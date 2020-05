Opposisjonen pålegger regjeringen å holde liv i fødeavdelingen i Kristiansund

NTB Innenriks

Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV fikk ikke med seg Arbeiderpartiet på å bevare fødeavdelingen i Kristiansund permanent. I stedet sluttet de tre partiene seg til Ap-forslaget om en midlertidig løsning. Også MDG og Rødt stemte for.

I anmodningsvedtaket heter det at Stortinget ber regjeringen «sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil fødeavdelingen ved det nye sykehuset på Hjelset er i drift».

Frp og Senterpartiet hadde også foreslått at Alta skulle få en fødeavdeling, men dette forslaget fikk ikke flertall.

