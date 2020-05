Under halvparten har gitt Smittestopp-appen nødvendig tilgang

NTB Innenriks

Myndighetene ønsket at minst halvparten av alle nordmenn skulle ta i bruk Smittestopp-appen for at den skal fungere optimalt.

Kort tid etter at appen ble lansert 16. april hadde halvannen million nordmenn lastet den ned, men nå er det under halvparten som har gitt tilgangen som er nødvendig for at den skal fungere, skriver Aftenposten.

I slutten av april hadde Smittestopp 900.000 aktive brukere, og tallet har fortsatt å falle. 12. mai opplyste Folkehelseinstituttet at antall aktive brukere er 689.421.

Appen skal hjelpe med smittesporing og varsle brukeren om vedkommende har vært i nærheten av personer smittet av koronaviruset.

