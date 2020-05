Politiet holder på Tom Hagens bolig og hytte – forsvareren tar beslutningen til retten

NTB Innenriks

Det bekrefter politiet i en pressemelding. Politiet opplyser at de onsdag har gitt et tilsvar, og at de nå avventer rettens avgjørelse.

– Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

Da Tom Hagen ble løslatt i forrige uke, kunne han ikke flytte hjem til boligen sin i Sloraveien 4 på Lørenskog. Politiet mener at boligen er åsted for drap og ønsker derfor å holde på huset. Politiet har henvist til straffeprosesslovens punkt om såkalt tredjemannsransaking.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, uttalte til NTB i helgen at de ønsket å vurdere lovligheten av denne tredjemannsransakingen.

– Han ønsker å flytte hjem og ta i bruk hytta si, sa Holden til NTB.

Politiet svarer på kritikken

I forrige uke ble det klart at lagmannsretten var uenig i politiets vurdering om at det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for å være involvert i drapet på kona. Dermed ble han løslatt fra varetektsfengsel.

Både Tom Hagens forsvarer og Hagen-familiens bistandsadvokat har uttrykt bekymring om at politiet nå har låst seg fast i et spor, og at eventuelle gjerningsmenn dermed glipper unna.

Politiet svarer på kritikken ved å understreke at det er en krevende etterforskning.

– Vi har helt fra starten etterforsket saken bredt og fulgt de sporene vi har funnet. Det har vært, og er, en krevende etterforskning, spesielt fordi vi mener noen bevisst har gått inn for å villede politiet. Politiet har et særskilt ansvar for å sikre en objektiv etterforskning, sier politimester Ida Melbo Øystese.

– Selv om vi har siktelser, handler etterforskningen like mye om å avkrefte som å bekrefte, og på å fremskaffe bevis for både skyld og uskyld. Jeg er trygg på at etterforskningen ledes på en god og objektiv måte, sier hun videre.

Hagen-familien bedt om å samarbeide

Svein Holden har sagt at det er ikke sikkert at Tom Hagen vil la seg avhøre i tiden fremover tatt i betraktning det utgangspunktet politiet har nå, ifølge VG.

Hagens tre voksne barn har uttalt gjennom sin bistandsadvokat at de er overbevist om at deres far er uskyldig. De mener også at politiets etterforskning har et ensidig preg og har derfor nektet å stille opp til avhør den siste tiden, skriver Romerikes Blad.

Politiet strekker nå ut en hånd og ber familien om samarbeid.

– Politiet forstår at saken er svært krevende for den nærmeste familien, og at enkelte etterforskningsskritt kan oppleves som belastende. Samtidig har vi et sterkt ønske om at de fortsatt bidrar til å kaste lys over saken, sier politimester Øystese.

