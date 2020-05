NTB Innenriks

– Trinn 3 er utsatt og vil ikke bli iverksatt 1. juni, bekrefter Kyrre Gran i Oslopakke-sekretariatet i Statens vegvesen til nettstedet Motor.

Det var ventet at det 1. juni skulle komme takstøkning for elektriske personbiler og fritak for lette elektriske varebiler.

Årsaken til utsettelsen er at forhandlingene mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune og staten ikke er sluttført, og at politikerne også må vedta den kraftige takstøkningen, skriver nettstedet.

