Manshaus' stemor: – Philip fikk sinnarynke

NTB Innenriks

Bare avbrutt av et kvarters pause, svarte hun i tre timer rolig og fattet på spørsmålene fra aktor, forsvarer og bistandsadvokat. Kun ved to anledninger fikk hun problemer.

– Jeg opplever at jeg ikke bare har mistet en datter, men også en sønn, sa hun og tok et lite øyeblikk til tårene.

Manshaus' forsvarer Unni Fries sier til NTB at det er interessant å få høre utviklingen til tiltalte og observasjonene stemoren har gjort i den sammenhengen.

– Det er en sterk vitneforklaring å høre på, men det er også relevant i forhold til selve straffesaken, sier hun.

Hun vil komme nærmere inn på 22-åringens holdning til rase og innvandring i sin prosedyre.

Stemoren møtte etter eget ønske i rettssalen i Asker og Bærum tingrett der saken mot Philip Manshaus går. Han er tiltalt for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og for terrorhandling mot Al-Noor islamic Centre 10. august i fjor.

– Han forandret seg

Hun tegnet et bilde av en gutt som var forsiktig og kreativ da han var liten, men som gradvis fikk mer fremmedfiendtlige holdninger.

– Han forandret seg, sa hun.

Kvinnen kom inn i Manshaus-familien da tiltalte var fem år gammel. Hun fortalte at forholdet mellom ham og stesøsteren var godt under oppveksten, og at hun selv også hadde et godt forhold til tiltalte.

Dager før drapet og angrepet la hun merke til at tiltalte hadde hengt opp utklipp fra Brenton Tarrants moskéangrep på New Zealand, et hakekors og et norsk flagg på rommet sitt.

Hun ble alvorlig bekymret og søkte på nettet hvordan kun skulle gå fram for å varsle politiet om sin bekymring. Stemoren skulle spise middag med venninner på restaurant i Drammen da hun fikk vite om angrepet.

– Datteren til en av dem ringte og sa at det hadde vært en terroraksjon i Bærum utført av en hvit ung mann. Da hadde vi akkurat bestilt mat. Det var helt ubeskrivelig, sa hun.

Mange spørsmål

Stemorens bistandsadvokat Elisabeth Hagen ville vite om hun hadde gjort seg noen tanker om handlingene til stesønnen.

– Jeg lurer på når dette startet. Hva var det som førte til at han begynte å tenke i slike baner? Hva var frøet som gjorde at dette begynte å gro, svarte hun.

Vitnet sa hun har tenkt mye på om stesønnen kommer ut av den fasen han er i.

– Philip er en sart sjel. Hvordan han skal klare å leve med det han har gjort, er jeg veldig bekymret for, sa hun.

(©NTB)