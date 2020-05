NTB Innenriks

Gutten er tiltalt for å to ganger ha voldtatt en jente mellom september og oktober 2018, ifølge Bergens Tidende. Avisen får opplyst at jenta var under 18 år da overgrepene skal ha funnet sted.

Statsadvokat Kristine Herrebrøden har tatt ut tiltalen. Hun ønsker ikke å opplyse alder på fornærmede eller kommentere saken.

17-åringen forsvares av advokat June Stavland. Hun vil ikke kommentere hvorvidt han erkjenner straffskyld.

(©NTB)