Sykehusene får 5,5 koronamilliarder – Høie varsler mer penger

NTB Innenriks

– Dette er en del av den betalingen for beredskapen som har vært og er i sykehusene. Det er dyrere å drive sykehus nå enn i en normalsituasjon. Dessuten må vi opprettholde en beredskap i sykehusene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Tirsdag formiddag var han og statsminister Erna Solberg (H) på Rikshospitalet i Oslo for å presentere nyheten om at sykehusene tildeles 5,5 milliarder kroner gjennom revidert nasjonalbudsjett.

Samtidig foreslår regjeringen en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften som gir helseforetakene en besparelse på om lag 500 millioner kroner, slik at den samlede pakken blir på i alt 6 milliarder kroner.

Sykehusene er budsjettvinnerne

Erna Solberg presenterte sykehusene som budsjettvinnerne i revidert nasjonalbudsjett.

– Beredskapen vi nå har hatt, skal ikke gå på bekostning av andre, sier Solberg.

– Helsesektoren skal også jobbe med de vanlige pasientene framover. De som har andre behov. Jeg vil takke de som står bak meg, og hele sykehussektoren. Det har vært gjort en kjempejobb, sa Solberg til sykepleierne utenfor Rikshospitalet i Oslo.

Pengene skal dekke økte kostnader som følge av virusutbruddet og trappe opp pasientbehandlingen til en mer normal situasjon, samtidig som beredskapsplanlegging, bemanningssituasjonen og smittevernhensyn ivaretas.

De 5,5 milliardene fordeles til sykehusene gjennom de regionale helseforetakene.

Høie sier at sykehusene har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon fordi de har tapt inntekter blant annet som følge av at mange planlagte konsultasjoner og operasjoner er utsatt under virusutbruddet.

– Beregninger knyttet til det, er vi ikke ferdige med.

– Så dette er ikke den endelige bevilgningen sykehusene får i år?

– Nei, det er det ikke. Vi må se hvordan situasjonen utvikler seg. Men dette vil skape en trygghet i sykehusene på at det vi har sagt, det kommer vi til å gjøre. De ekstra kostnadene de har hatt, vil bli dekket av staten.

Må planlegge for flere koronapasienter

Regjeringen har bedt de regionale helseforetakene om å starte opptrapping til mer normal pasientbehandling samtidig som beredskapsplanlegging, bemanningssituasjonen og smittevernhensyn ivaretas.

– Det er mange som ikke har vært til kontroll og fått behandlingen de skulle ha. Mange venter på oppfølgingen de skulle hatt, og det å komme à jour er en av de største utfordringene nå, sier Erna Solberg til NTB.

– Samtidig skal de ha kapasitet til å teste mange flere nordmenn framover og ha beredskap i bunn som gjør at de kan løfte seg med aktivitet. De må planlegge for beredskap for en eventuell økning i antall covid-19-pasienter, sier hun.

Kan planlegge for vanlig drift i 2021

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse sør-øst og Bjørn Atle Bjørnbeth, som leder Oslo universitetssykehus, var på Rikshospitalet tirsdag for å motta nyheten om milliardtildelingen. Helse sør-øst, som er landets største regionale helseforetak, får nesten 3 av de 5,5 milliardene fra regjeringen.

– Det vi har vært igjennom nå, har tæret på vår økonomi, og vi ønsker både å være der for alle pasientene vi vanligvis er der for, og for å ha en beredskap. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen av denne pandemien blir, og da er denne bevilgningen viktig, sier Lofthus.

– Er tildelingen stor nok, Bjørnbeth?

– Jeg vil i utgangspunktet svare ja på det, men dette er første gang vi hører tallene så vi må se på hvordan dette treffer oss. Dette er viktig for hvordan vi kan planlegge de neste årene, og så langt jeg forstår vil dette gjøre at vi også, i all hovedsak, kan planlegge for vanlig drift i 2021.