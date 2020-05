Sanner lover å åpne pengesekken mer

NTB Innenriks

– Det er ikke noe mål å bruke mest mulig, men det er viktig å bruke det som er nødvendig for å komme gjennom krisen, sa finansministeren på en pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Sanner la til at det kommer flere tiltak i slutten av måneden, og at ønsket fra stortingspartiene var å få revidert nasjonalbudsjett til vanlig tid.

– Vi varslet at vi trenger noe mer tid for å komme med Norges vei ut av krisen. I neste plan kommer det nye tiltak. For dem som er bekymret over at vi ikke bruker nok oljepenger, så kommer det til å bli brukt noe mer, sa han.

Sanner understreket også at tiltakene som legges fram må være målrettede.

– Det er viktig at vi kommer tilbake til 3-prosentbanen og reverserer noen av tiltakene, svarte han.

(©NTB)