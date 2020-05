NHO: Må ha en mer treffsikker hjelp for olje, gass og leverandørindustrien

NTB Innenriks

– Regjeringens forslag rettet mot olje, gass og leverandørindustrien er ikke nok til å utløse aktivitet og sikre norske arbeidsplasser, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Almlid sier at hjørnesteinsbedrifter, klimasatsinger og arbeidsplasser over hele landet står i fare uten en mer treffsikker hjelp for næringen.

– I tillegg må politikerne prioritere å kutte skatt på arbeidende kapital, komme i gang med prosjektene på karbonfangst- og lagring og sikre et kompetanseløft i samarbeid med næringslivet, sier Almlid.

