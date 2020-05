Regjeringen vil styrke allmennlegetjenesten med 1,6 milliarder

NTB Innenriks

– Vi skal sørge for at det blir flere fastleger, at de får kortere pasientlister og at de får mer forutsigbare arbeidsdager, sier helseminister Bent Høie (H).

Mandag ettermiddag la han fram regjeringens nye handlingsplan for allmennlegetjenesten.

I handlingsplanen legger regjeringen opp til å styrke fastlegeordningen med 1,6 milliarder kroner fram til 2024. Målet er å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt, å sikre bedre kvalitet og å legge til rette for en riktigere riktig arbeidsdeling mellom leger og annet helsepersonell på kontoret.

