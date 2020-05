Over 4.000 nordmenn hentet hjem siden koronakrisen begynte

NTB Innenriks

Utenriksdepartementet (UD) har tilrettelagt for 35 flyginger siden 12. mars. Flyene har fraktet nordmenn og andre nordiske borgere fra Kanariøyene, Spania, Kypros, Tyrkia, Italia, Marokko, Brasil, Pakistan, Ghana, Nigeria og Argentina. De fleste flygingene har gått til Gardermoen.

De aller fleste av flygingene er opprettholdelse av ordinære ruter, men norske myndigheter også har lagt til rette for seks charter-flyginger fra steder det ikke finnes kommersielle ruter. Alle passasjerer har betalt for egen hjemreise.

Til nå har over 5.000 personer reist hjem ved hjelp av denne ordningen, som varer fram til 1. juni. Utenriksdepartementet anslår at omtrent 4.100 av disse er norske borgere.

Fredag ble rundt 70 nordmenn eller personer med oppholdstillatelse i Norge fløyet fra Argentina etter at Utenriksdepartementet kom over et ledig charterfly.

