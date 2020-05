Norsk Friluftsliv frykter slitasje og forsøpling på populære turistmål

NTB Innenriks

En av ti oppgir at de vil besøke Lofoten i sommer, ifølge en ny Ipsos-undersøkelse. Også Telemarkskanalen og Geiranger er populære turperler, og 300.000 og 255.000 vil sannsynligvis besøke disse stedene i sommer.

Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv skriver i en pressemelding at de er glade for at mange trekkes mot naturen og friluftslivet, men mener tallene gir grunn til bekymring.

– Om alle skal presse seg sammen i samme turområde i en kort sommersesong, har både vi og naturen et problem, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

– Flere folk på samme tursted betyr dessverre også mer forsøpling og slitasje. Dersom nær en halv million nordmenn tenker å besøke Lofoten i sommerferien sin, kan dette får store konsekvenser, advarer han.

Norsk Friluftsliv håper folk tør å tenke alternativt når de planlegger ferien, slik at man unngår et unødig trykk og slitasje på de mest kjente reisemålene.

