Norges Banks representantskap har konkludert i Tangen-saken

NTB Innenriks

Representantskapet møttes mandag morgen klokka 7 for å holde sitt andre møte for å diskutere svarene de har fått fra hovedstyret i Norges Bank om ansettelsesprosessen.

– Vi har nå behandlet saken og har sendt våre merknader til hovedstyret. Det eneste vi naturlig nok ikke kan komme med merknader til, er ansettelsesavtalen, fordi den ikke eksisterer ennå, sier representantskapets leder Julie Brodtkorb til NTB etter møtet.

Hun vil foreløpig ikke kommentere innholdet i merknadene, men sier at de vil bli lagt ut i sin helhet av Norges Bank, trolig i løpet av dagen.

– Der kommer vi inn på alle de aspekter i saken som vi stilte spørsmål om til hovedstyret.

Et enstemmig representantskap har stilt seg bak merknadene som nå er sendt videre. Brodtkorb sier at de nå er ferdige med behandlingen av de delene av saken som ikke gjelder ansettelsesavtalen.

– Avtalen vil vi ta opp til behandling i representantskapet når den foreligger, sier hun.

Spørsmål

Representantskapet er opprettet av Stortinget for å føre tilsyn med oljefondet og Norges Bank. I slutten av april sendte de en rekke spørsmål til styret i Norges Bank angående ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Blant annet lurte de på om Tangen har lagt fram en fullstendig oversikt over sin personlige økonomi og sine interesser innen kapitalforvaltning og om hovedstyret har fått innsyn i alle relevante sider ved Nicolai Tangens eierinteresser i AKO Foundation og økonomiske forhold.

De spurte også om hva som er årsakene til at søkerlisten ikke ble oppdatert med Tangens navn.

Ført opp sent

I svaret, som kom 30. april, forsvarte hovedstyret ansettelsen av Tangen.

– Under ansettelsesprosessen ble reorganiseringen av Nicolai Tangens eierskap og verv drøftet inngående, skriver Norges Bank-sjef Øystein Olsen i brevet, der han også understreker at Tangen har vært åpen om sine formuesdisposisjoner.

Samtidig innrømmet Olsen at Tangens navn for sent ble ført opp på den offisielle søkerlisten, noe flere jussprofessorer tidligere har uttalt er ulovlig.

«Vi erkjenner at vi i dette tilfellet har påført Tangens navn for sent på den offentlige søkerlisten», heter det i brevet.

Årsaken til dette «var hensynet til å opprettholde konfidensialitet i prosessene som da pågikk», heter det videre.

Nicolai Tangen ble presentert som ny oljefondssjef 26. mars. Først tre dager tidligere dukket navnet hans opp i søkerlista.

Referanser på seminar

18. april avdekket VG at Tangen hadde invitert en rekke norske samfunnstopper, blant dem nåværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad og tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, til et luksuriøst seminar ved Wharton Business School i Pennsylvania i USA fem måneder før utnevnelsen.

I svarbrevet fra Norges Bank kom det fram at av de elleve referansene som ble innhentet om Tangen, deltok sju på seminaret.

– Av personvernhensyn er det ikke ønskelig å opplyse hvem av referansene som deltok på seminaret, men representantskapet ble i møtet med sentralbanksjefen 22. april muntlig orientert om dette i fortrolighet, heter det i svarbrevet.

(©NTB)