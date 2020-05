Nok et koronadødsfall på sykehjem i Oslo

NTB Innenriks

Ifølge Oslo kommune hadde beboeren tidligere testet negativt for covid-19 flere ganger, men ble likevel behandlet som smittet fordi vedkommende har hatt indikasjoner på smitte.

Nordseterhjemmet har hatt et stort utbrudd der flere beboere og medarbeidere har blitt smittet. Dødsfallet som nå er bekreftet, er det ellevte koronarelaterte dødsfallet ved sykehjemmet.

Fem beboere og 24 medarbeidere har blitt friske etter å ha vært smittet. Det er ingen nye registrerte smittede ved sykehjemmet siden 29. april, opplyser kommunen.

– Vi har gjennomført en internrevisjon og har også bedt Fylkesmannen gjennomføre et eksternt tilsyn av Nordseterhjemmet. Alle med indikasjoner på smitte har blitt testet. Vi har gjennomført 257 tester av beboere og medarbeidere. Vi jobber for å hindre ytterligere smitte. Det er positivt at det ikke har blitt oppdaget nye smittede siden slutten av april, sier etatsdirektør Helge Jagmann i sykehjemsetaten i en kommentar.

Totalt har 32 beboere dødd på grunn av koronaviruset på sykehjem i Oslo. Beboere på langtidsinstitusjoner har vært spesielt hardt rammet. Snittalderen på beboerne på sykehjemmene i Oslo ligger på rundt 85 år, og de fleste har flere sykdommer.

Ifølge kommunen har 33 av 39 langtidshjem ikke beboere som er smittet. Ti sykehjem er blitt smittefrie etter å ha hatt smitte tidligere.

