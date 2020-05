Makaveli Lindén (21) tiltalt for drap på Heikki Bjørklund Paltto (24)

NTB Innenriks

I tiltalen, som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, kommer det fram at Paltto ble knivstukket 45 ganger i hodet, halsen og overkroppen, melder TV 2.

Sakkyndige har slått fast at den svenske mannen, under sterk tvil, er strafferettslig tilregnelig. Likevel vil påtalemyndigheten i utgangspunktet be om at 21-åringen overføres til tvungent psykisk helsevern.

Innrømmet

Lindén har innrømmet å ha drept 24-åringen i Palttos leilighet på Majorstuen i Oslo 15. oktober i 2018. Han ble pågrepet i Frankrike etter å ha vært på flukt i ni dager.

Det hersker usikkerhet rundt Lindéns psykiske helsetilstand på gjerningstidspunktet. I desember ble han kjent strafferettslig tilregnelig av de rettspsykiatrisk sakkyndige som har undersøkt ham, men under meget sterk tvil. De sakkyndige mente likevel at han var psykotisk da han ble undersøkt.

Innlagt

Etter å ha blitt utlevert fra Frankrike til Norge i april 2018 tilbrakte Lindén mange uker på Brøset, et psykiatrisk sykehus i Trondheim.

I en kjennelse fra Oslo tingrett 6. mai kommer det fram at han ble innlagt på Dikemark i februar i år, der han fortsatt er innlagt. Han er inntil videre varetektsfengslet fram til 1. juli.

– Hovedforhandling kan tidligst berammes våren eller sommeren 2020, står det i kjennelsen.