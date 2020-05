Kontrollorgan sterkt kritisk til prosessen rundt Tangen-ansettelsen

NTB Innenriks

Den sterke kritikken av ansettelsesprosessen kommer fram i et brev fra representantskapet til Norges Banks hovedstyre mandag.

Finansmannen Nicolai Tangen, som leder hedgefondet AKO Capital, ble presentert som ny sjef for oljefondet i slutten av mars.

Representantskapet skriver i sitt brev at det er «uheldig» at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som oljefondssjef er avklart før ansettelsen.

Tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatteetiske holdninger vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig, advares det i brevet.

Representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, skriver videre at det er viktig at Tangens framtidige økonomiske interesser og struktur på hans eierskap organiseres slik at risiko for interessekonflikter «elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse».

«Representantskapet mener det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som framlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital», står det i brevet.