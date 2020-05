Kontrollorgan sterkt kritisk til Tangen-prosessen

NTB Innenriks

Den sterke kritikken av ansettelsesprosessen kommer fram i et brev fra representantskapet til Norges Banks hovedstyre mandag.

Representantskapet skriver i brevet at det er «uheldig» at ikke alle interessekonflikter mellom Nicolai Tangens økonomi og rollen som oljefondssjef er avklart før ansettelsen.

Finansmannen, som leder hedgefondet AKO Capital, ble presentert som ny oljefondssjef 26. mars.

Stiller krav

Tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatteetiske holdninger vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig, advarer representantskapet.

Kontrollorganet skriver i brevet at det er viktig at Tangens framtidige økonomiske interesser og struktur på hans eierskap organiseres slik at risiko for interessekonflikter «elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse».

«Representantskapet mener det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som framlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital», står det videre.

Manglet på søkerliste

«På bakgrunn av framgangsmåten i denne saken mener representantskapet at retningslinjene ikke er fulgt», konkluderer representantskapet i sitt brev.

Hovedstyret i Norges Bank har allerede erkjent at Tangen burde vært ført opp på den offentlige søkerlisten tidligere.

«Formålet med søkerliste er ikke ivaretatt når aktuelle kandidater ikke er oppført på listen, åpent eller anonymt, og når det i realiteten ikke gis innsyn i hvilke kandidater som er til vurdering», påpeker representantskapet i sitt brev.

Flere diskusjoner i vente

Representantskapet holdt et møte tidlig mandag morgen for å diskutere saken. Kontrollorganet står enstemmig bak merknadene som er sendt til hovedstyret.

Representantskapets leder Julie Brodtkorb sier representantskapet dermed er ferdig med behandlingen av de delene av saken som ikke gjelder selve ansettelsesavtalen, som ikke eksisterer ennå.

– Avtalen vil vi ta opp til behandling i representantskapet når den foreligger, sier Brodtkorb til NTB.

Representantskapet er opprettet av Stortinget for å føre tilsyn med oljefondet og Norges Bank.

Luksusseminar

Bakteppet for oppvasken er avsløringer i VG om at Tangen hadde invitert en rekke norske samfunnstopper, blant dem nåværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad og tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, til et luksuriøst seminar ved Wharton Business School i Pennsylvania i USA fem måneder før utnevnelsen.

I svar fra Norges Bank på spørsmål som representantskapet har stilt i saken, er det kommet fram at sju av de elleve referansene som ble innhentet om Tangen før utnevnelsen, deltok på seminaret.

(©NTB)