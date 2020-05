Høie varsler nye råd for fritidsreiser på fredag

NTB Innenriks

– Dette vil gjøre det lettere å planlegge sommerferien på en trygg måte, sa Høie på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen mandag.

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) som står bak utarbeidelsen av de nye fritidsreiserådene.

Høie viser til at både salg og utleie av bobiler har skutt i været. Det samme gjelder utleie av hytter og ferieboliger langs norskekysten.

– Dette kan nok skyldes at vi tidligere har signalisert at dette tegner til å bli en sommer for norgesferie, sier helseministeren.

