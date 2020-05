FHI frykter legionellautbrudd som følge av korona

NTB Innenriks

Under pandemien har en rekke bygg som svømmehaller, hoteller, treningssentre og næringsbygg stått ubrukte i lengre tid. Da kan det ha samlet seg legionellabakterier i rørsystemene, advarer FHI.

– Det er nødvendig å minne om forebyggende tiltak mot legionella i byggenes interne rørsystem i perioden bygget er stengt, og hvilke tiltak som må iverksettes før gjenåpning, heter det i en pressemelding mandag.

Legionella vokser i stillestående temperert vann, for eksempel i en dusj som ikke er i bruk over lengre tid. Bakterien kan smitte gjennom svært små dråper (aerosoler) som dannes i dusjen og pustes inn.

Legionellabakterien kan føre til lungebetennelse og i enkelte tilfeller alvorlig sykdom med behov for innleggelse i sykehus.

– I en tid med stort press på helseforetakene, kan enkle forebyggende tiltak være ekstra viktig for å hindre at personer vil trenge medisinsk hjelp av andre årsaker enn covid-19, skriver FHI, som anbefaler jevnlig gjennomspyling av alle tappepunkter for å unngå stillestående vann i stengingsperioden.

