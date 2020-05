En pågrepet etter at kvinne i 20-årene ble overfalt i Lørenskog

NTB Innenriks

Mandag kveld bekrefter politiet at de har pågrepet en person.

– Vi har pågrepet en person som er knyttet opp mot forholdet, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til VG.

Han legger til at politiet foreløpig ikke har flere mistenkte

Politiet fikk klokken 0.18 natt til mandag melding om at en kvinne var overfalt av tre menn. Etterforskere har snakket med kvinnen, som er undersøkt ved Akershus universitetssykehus, men politiadvokat Tone Riksen ønsker ikke å si noe om hva hun har forklart.

– Hun er avhørt og vil bli avhørt på nytt. Hun har også rett til bistandsadvokat, som snart vil bli oppnevnt, sier Riksen.

Hun bekrefter at kvinnen ble skadd i overfallet, selv om hun ikke ønsker å gå i detaljer.

– Kvinnen er påført skader. Det er ikke kommet fram opplysninger som tyder på at vi står overfor et ran her, sier Riksen til NTB.

Politiet fikk melding om at de tre mennene, som muligens er i 20-årene, ble sett løpende fra stedet.

Riksen vil ikke si noe om hvem som varslet om overfallet, men det var ingen vitner til hendelsen. Politiet er interessert i tips fra folk som kan ha sett eller hørt noe.

