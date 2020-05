1,5 milliarder ekstra til kollektivtrafikken i revidert nasjonalbudsjett

NTB Innenriks

Redningspakken på 1,5 milliarder kroner kommer i tillegg til den ene milliarden som allerede er vedtatt, skriver avisen. Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Ifølge Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen, går de offentlige kollektivselskapene mot en inntektssvikt på 4,5 milliarder kroner fra mai og ut 2019. I tillegg kommer 1,5 milliarder i økte utgifter i forbindelse med skoletransport.

– Vi kommer til å følge situasjonen nøye framover. Jeg er opptatt av å formidle til både fylker og kommuner at staten kommer til stille opp, både under og etter denne krisen. Jeg mener 2,5 milliarder til kollektivtrafikken så langt er et betydelig løft, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Selv om busser, trikker, T-baner og ferjer har kjørt tilnærmet som normalt under koronautbruddet, har billettinntektene stupt. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) syns det er ekstra ille at noen benytter muligheten til å snike.

– Man kan ikke lenger betale hos konduktøren eller sjåføren på grunn av smittevernhensyn, derfor er det ekstra viktig at vi nå betaler og bruker appene, sier Hareide.

