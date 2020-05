Politiet legger ned UP i Finnmark og Nord-Troms i ett år

NTB Innenriks

Det er Politidirektoratet som har gitt UP i oppdrag å iverksette prøveordningen, skriver Politiforum. UP som særorgan legges dermed ned i Finnmark og Nord-Troms, noe UP-sjef Steven Hasseldal sier de er skeptisk til.

– Dette er ikke noe vi har ønsket, men vi følger lojalt opp. Dette er et ønske som har kommet fra politimesterne i Troms og Finnmark, som POD har besluttet at vi skal teste. Grunnen til at vi ikke ønsker dette, er at vi er redd for at det vil bety langt mindre aktivitet på trafikkområdet, som kan gå utover trafikksikkerheten. Vi tror det vil bli færre kontroller, sier Hasseldal.

I et notat fra POD begrunnes prøveprosjektet med å styrke vakt og beredskap i politidistriktene.

«Formålet er å prøve ut om det er mulig å styrke vakt- og beredskapsordningen i distriktet uten at den samlede trafikk- og kontrollinnsatsen svekkes», skriver POD.

