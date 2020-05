Koronakrisens konsekvenser for norske bedrifter skal undersøkes

NTB Innenriks

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har gitt Menon og Oslo Economics jobben med å se på konsekvensene av koronaepidemien for disse næringene.

– Vi følger disse næringene tett og vet at de er hardt rammet av koronakrisen. For å følge dem opp videre, vil vi vite mer om hvordan utsiktene er på mellomlang sikt, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Forslag til tiltak

De to konsulentselskapene kommer til å arbeide hver for seg med samme mandat, fram til arbeidet sluttføres i mai. De skal blant annet vurdere hvilke bransjer og bedrifter som forventes å komme relativt raskt tilbake til ordinært aktivitetsnivå, hvilke som ligger an til et fremskyndet omstillingsbehov og hvilke som står i fare for et redusert aktivitetsnivå på lengre sikt.

Menon og Oslo Economics skal også komme med forslag til hvilke tiltak regjeringen kan iverksette for å styrke næringenes konkurransekraft og vekstevne både under og etter koronakrisen.

– Dette er en del av arbeidet med å få norsk næringsliv gjennom krisen på en god måte, sier Nybø.

Elleve innspillsmøter

En serie innspillsmøter blir en sentral del av arbeidet, og regjeringen skal i disse møtene møte ulike næringer.

– Utformingen av fremtidens næringspolitikk, med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, står høyt på agendaen. Møtene gir verdifull kunnskap om hvordan vi kan bidra til å sikre og utvikle næringslivet og arbeidsplasser også fremover, sier næringsministeren.

Nybø skal selv delta på åtte av elleve innspillsmøter som holdes over en periode på tre uker. I uken som kommer, får regjeringen innspill fra handels- og servicenæringen, bygg- og anleggsnæringen, reiselivsnæringen og klima- og miljøbevegelsen sammen med grønne initiativtakere i næringslivet.

(©NTB)