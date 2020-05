Hagen-saken: Mann i 30-årene løslatt av politiet

NTB Innenriks

Det opplyser politiet i en pressemelding.

– Det er gjennomført flere avhør, det siste lørdag ettermiddag, der mannen har forklart seg for politiet. Han er løslatt fordi politiet ikke anser at det er fare for bevisforspillelse, opplyser påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt.

Mannen er fortsatt siktet i saken. Av hensyn til den pågående etterforskningen har politiet lørdag kveld ingen flere kommentarer å gi, heter det.

Ifølge VG ble den siktede avhørt hos Kripos på Brynseng i Oslo lørdag. Forsvareren hans, advokat Dag Svensson kom ut klokka 17.30, men ville ikke snakke med avisa. Han hentet ifølge VG bilen og kjørte ned i Kripos-garasjen.

Den siktede mannen i 30-årene har en relasjon til Tom Hagen, og politiet har opplyst at de «er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse». Han er i likhet med Tom Hagen siktet etter straffelovens paragraf 275, for å ha tatt livet av Anne-Elisabeth Hagen eller medvirket til dette.

Hagen slapp ut av varetekt fredag.