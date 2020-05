Høyskoler og universiteter avlyser utveksling

NTB Innenriks

Høyskolen Kristiania opplyser på sine hjemmesider at all utveksling til land utenfor Europa avlyses i høst, og at de ennå ikke har tatt en endelig beslutning på om utveksling i Europa vil bli gjennomført som planlagt.

Studenter som har søkt seg på utveksling i Europa om å fullføre utvekslingssøknaden, oppfordres nå til å vente med å kjøpe flybilletter, skriver Universitas.

Lørdag opplyser også Norges arktiske universitet at usikkerheten rundt koronapandemien gjør det for utrygt å gjennomføre studentutveksling i høstsemesteret i år. Universitetsledelsen avlyser derfor ordinær fysisk utveksling.

Også Handelshøyskolen BI avlyser all utveksling utenfor Europa til høsten.

Fredag ble det kjent at også Universitetet i Oslo har sett seg nødt til å avlyse fysisk studentutveksling i høstsemesteret.

(©NTB)