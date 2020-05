NTB Innenriks

Medisinene skal kjøpes inn før 15. juli, og det er Helse vest som har fått ansvaret for å etablere beredskapslageret, skriver VG.

Avisen får opplyst at innkjøpet av medisiner er knyttet til forberedelser for et verstefalls-scenario med sammenbrudd i internasjonale forsyningslinjer for medisiner.