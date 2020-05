Løsning for pakkereiseselskapene i revidert nasjonalbudsjett

NTB Innenriks

Ifølge Bergens Tidende er pakken som regjeringen legger fram tirsdag til støtte for kundene og selskapene, i milliardklassen.

– Vi varslet tidlig at vi vil sikre at bedriftene, som er i krevende situasjon, skal betale tilbake. Samtidig ser vi at utsiktene for at folk vil bestille charterturen nå, ikke er veldig stor, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Med pakken vil også den omstridte forskriften som åpnet for å utsette tilbakebetaling til kundene i tre måneder bli opphevet. Dermed vil den gamle regelen om 14 dagers frist for tilbakebetaling av kansellerte reiser bli gjeldende fra 14. juni.

– Derfor utsatte vi fristen for å betale tilbake til kundene med tre måneder. Vi kommer med løsning for pakkereise allerede på tirsdag slik at de kan betale tilbake til kundene, samtidig som flest mulig bedrifter holder seg oppegående gjennom krisen.

Regjeringen vil også åpne for tilnærmet full åpning for turistnæringen og innenlands fritidsreiser neste uke, så lenge smittevernreglene overholdes, skriver Bergens Tidende. Reiser utenlands vil fremdeles bli frarådet.

(©NTB)