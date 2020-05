Hagen-forsvarer tror Hagen blir løslatt fredag

NTB Innenriks

– Jeg tror at de arbeider på høygir, og jeg har et håp om at de skal få det til i dag, sa Holden til pressen på vei inn i Oslo fengsel for å besøke sin klient Tom Hagen fredag ettermiddag.

Eidsivating lagmannsrett besluttet torsdag at drapssiktede Tom Hagen (70) skulle løslates fra varetekt, noe politiet umiddelbart anket til Høyesterett. Like før klokken 15.30 snakket Holden med pressen etter besøket i fengselet.

– Han er naturligvis spent på om Høyesterett rekker å treffe sin avgjørelse i dag, sier Holden, som opplyser at han ikke har mottatt noen signaler fra Høyesterett, og at de derfor bare kan håpe at en avgjørelse kommer i løpet av ettermiddagen.

– Vi tror og håper på det, sa Holden på spørsmål om han tror Hagen vil gå ut av Oslo fengsel i løpet av dagen.

Politiet har mulighet til å pågripe Tom Hagen på ny dersom han blir løslatt, men Holden sier han ikke kjenner til om politiet har planer om det.

– Men det ville overraske meg. For det vil forutsette at påtalemyndigheten har noen nye, svært viktige bevis. Foreløpig forholder vi oss til avgjørelsen fra Eidsivating.

Torsdag kveld gikk politiet til pågripelse av en ny person, men Hagen kjenner ikke til pågripelsen, sier Holden.

– Han sitter på isolasjon med brev- og besøksforbud, og det innebærer at vi ikke kan gjøre ham kjent med den type ting. Så han vet ikke det, sier Holden.

