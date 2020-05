NTB Innenriks

– Jeg tror at de arbeider på høygir, og jeg har et håp om at de skal få det til i dag, sa Holden til pressen på vei inn i Oslo fengsel for å besøke sin klient Tom Hagen.

Eidsivating lagmannsrett besluttet torsdag at drapssiktede Tom Hagen (70) skulle løslates fra varetekt, noe politiet umiddelbart anket til Høyesterett.

– Jeg tenker at det er betryggende at de vurderer spørsmålet så grundig, så håper vi at det ikke går utover klokken 16, sa forsvareren.

