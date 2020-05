Høie: – Vi må nok ikke stenge alle landets skoler og barnehager igjen

NTB Innenriks

– Vi har enda mer kunnskap enn vi hadde tidligere, så fremover vil vi nok bruke andre tiltak og virkemidler for å hindre smittespredning, sa Høie på regjeringens daglige pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

Han sa videre at om koronaviruset smitter lokalt, vil man heller benytte andre tiltak for å hindre videre spredning, for eksempel om det blir påvist smitte på en skole.

– Da vil vi se på om vi må stenge hele skolen eller kun en avdeling, men det er noe annet enn å stenge ned alle landets skoler og barnehager, sa Høie.

