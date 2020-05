FHI rådet regjeringen til å åpne enda mer

NTB Innenriks

FHI ville i sin tilråding åpne opp alle skoler og universiteter og rådet regjeringen til å trekke anbefalingen om at folk burde avstå fra innenlands reiser som ikke er strengt nødvendige, skriver VG.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg mente det nå er så lite koronasmitte i landet at byrdene av smitteverntiltakene som var innført ville være for store å opprettholde og at ringvirkningene av nedstengningen ville bli uholdbare.

Men FHI ble bare delvis hørt. Av hensyn til presset på kollektivtransporten slipper regjeringen foreløpig bare delvis opp, og bare studenter som skal fullføre kurs slippes tilbake på skolene. En oppmyking av reiserestriksjonene innlands er ventet tidligst neste uke.

– Vi må ta hensyn til presset på kollektivtransporten i og rundt de store byene. Det er en veldig viktig hindring, sier minister for høyere utdanning Henrik Asheim (H) til VG.

