Bussnæringen lover å være klar til å håndtere skoleåpningen

NTB Innenriks

– Våre medlemsbedrifter har god kapasitet etter at mange har måttet innstille ekspressbussruter og turbussoppdrag som følge av myndighetenes nedstengningstiltak. Det betyr at vi skal klare å stille med så mange busser til skoleskyss som nødvendig, sier Jon H. Stordrange i NHO Transport.

Flere kommuner har besluttet at skolebarna bare skal gå annenhver dag på skolen og begrunnet det med at det kan bli vanskelig å skaffe sikker skoleskyss, siden bare halve bussen kan benyttes i henhold til smittevernveilederen for kollektivtrafikk. Stordrange lover at det blir busser nok.

– Barna har lovfestet rett til skoleskyss, og det skal våre medlemmer kunne levere. I dag står det en rekke busser over hele landet klare til å starte opp. Her må ikke kommuner og fylker glemme sitt lovpålagte ansvar, sier Stordrange.

