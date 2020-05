Utdanningsforbundet: Umulig for alle skoler å være klar til gjenåpning mandag

NTB Innenriks

– Jeg kan ikke se at det er mulig for alle skoler å være klar til å åpne på mandag. Derfor er det bra at de som trenger mer tid for å forberede seg, gis anledning til å åpne i løpet av neste uke, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NTB.

Regjeringen la torsdag fram sin langsiktige plan for gjenåpningen av landet og bekreftet samtidig at alle landets skoler åpnes igjen fra og med mandag av.

Utdanningsforbundet mener det er viktig å unngå en situasjon der koronasmitten sprer seg fordi skolene ikke har fått nok tid til å planlegge og forberede gjenåpningen.

– For at tilbudet til elevene skal bli trygt og bra, og ikke minst stå seg over tid, må det også gis en klar aksept om at det ikke kan forventes at alle elever kommer tilbake til en normal skoledag, sier han.

