Trolig stor vårflom i Nord- og Sør-Norge

NTB Innenriks

Årsaken til økt sannsynlighet er det kjølige været den siste tiden og påfyll av mer snø mange steder. I tillegg er det ventet fortsatt relativt kjølig vær og mer snø de nærmeste dagene, skriver varsom.no.

Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90 prosent sannsynlighet. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå – det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader.

I Trøndelag er det flere vassdrag som har opp mot 80 prosent sannsynlighet for stor flom, og i Sør-Norge er det opp mot 70 prosent sannsynlighet for stor flom i Gudbrandsdalslågen ved Losna, nær innløpet til Mjøsa.

Det samme gjelder i høyereliggende deler av andre vassdrag på Østlandet, som Glomma, Trysilelva og Drammensvassdraget.

– Mest sannsynlig kan vi se en betydelig vannføringsøkning i de større vassdragene i Sør-Norge fra tidligst midten av mai, og fra siste halvdel av mai i Nord-Norge, sier Inger Karin Engen ved flomvarslingstjenesten i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Mest sannsynlig flomtopp vil da være en til to uker senere, men det er også scenarioer som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli i noen vassdrag.

(©NTB)