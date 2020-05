Nordmenns kortbruk tok seg opp i april

NTB Innenriks

Tallene fra Nets viser at nordmenns kortbruk fremdeles er preget av koronasituasjonen, men at det er mer optimisme å spore.

– I mars falt samlet kortomsetning mer enn 14 prosent, til tross for at forbruket var normalt den første halvdelen av måneden. I april har samfunnet vært delvis lukket ned hele måneden, men den samlede kortomsetning er bare falt med 8,5 prosent. Det vitner om at nordmenn holder hjulene i gang og at det kanskje er mer optimisme å spore blant forbrukerne, mener analysesjef Per Harald Strøm i Nets.

I april ble det foretatt 127,2 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er et fall på 24 prosent sammenlignet med april i fjor. Ifølge Nets viser tallene at nordmenn i april handlet for større beløp av gangen siden omsetningen bare falt med 8,5 prosent.

I mars ble det satt ny rekord for kontaktløs betaling, og andelen fortsatte å øke i april med ytterligere 27 prosents økning.

– Forrige måned steg andelen kontaktløse betalinger fra 50 til 64 prosent av alle BankAxept-kjøpene, sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps i en pressemelding.

