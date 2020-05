Nasjonalbiblioteket ber om 17. mai-hjelp fra folket

NTB Innenriks

Koronapandemien sørger for at vi for første gang siden krigen vil være ute av stand til å feire nasjonaldagen slik vi pleier.

Nå har Nasjonalbiblioteket fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å bevare de digitale minnene fra årets 17. mai-feiring.

Derfor ber Nasjonalbiblioteket folk om å fortelle om lenker der man legger ut materiale som er knyttet til 17. mai. De såkalte URL-adressene, altså lenkene, kan sendes til nettarkivet@nb.no.

Materialet blir bevart for ettertiden, til bruk for forskning og dokumentasjon.

