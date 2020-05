Manshaus forklarte seg om drapet på stesøsteren

NTB Innenriks

Rettssaken mot Manshaus startet i Asker og Bærum tingrett torsdag.

Han varslet tidlig at han ikke kom til å kommentere forholdet sitt til stesøsteren, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Adoptert

Stesøsteren var adoptert fra Kina. Manshaus forklarte i retten at han mener det kommer et tidspunkt hvor mennesker som har nære relasjoner til ikke-hvite, vil bli «jaktet på», også hans familie.

– Ville du beskytte dem for konsekvenser under en senere rasekrig? spurte aktor

– Det ville hatt en effekt, ja, svarte Manshaus.

Han forklarte at han bestemte seg for å drepe søsteren da både faren og stemoren var ute av huset. Hun var på sitt soverom.

– Jeg sa «nå er det nok», forklarte Manshaus.

Søsteren ble drept med fire skudd, tre av dem mot hodet. Hensikten var å drepe, forklarte den tiltalte.

Ikke mye erfaring med våpen

Det påfølgende angrepet mot Al-Noor islamic Centre i Bærum betegnet Manshaus som kaotisk. Retten får torsdag ettermiddag se en video som han selv tok opp.

– Jeg handlet impulsivt og brukte improvisasjon fordi jeg ikke hadde mye erfaring med våpen selv, sa han.

Han beskrev det som skjedde da han ble overmannet, som «et svært voldelig basketak».

– Du forsøkte å drepe han som angrep deg? spurte aktor.

– Etter beste evne, ja, svarte den tiltalte.

Nekter straffskyld

Manshaus nektet straffskyld da rettssaken startet. Han gjorde igjen OK-tegnet, et tegn som blir brukt av personer på ytre høyre-fløy.

Etter innledninger fra aktor og forsvarer tok han plass i vitneboksen for sin frie forklaring.

– Hver anledning til å svartmale nasjonalsosialismen blir benyttet, sa Manshaus.

Han trakk fram holocaust som «kanskje den største løgnen» og bestred en rekke tall på døde blant annet i konsentrasjonsleirene.

– Da har retten oppfattet det, brøt tingrettsdommer Annika Lindström inn – før Manshaus rundet av denne delen av sin frie forklaring.

– Folkemord på den hvite rase

Han gikk videre med å ta avstand fra homofili, fri seksualitet og ikke-vestlig innvandring.

– Hvite europeere vil selv ende opp som minoritet i sine egne hjemland, sa han.

Manshaus hevdet at det pågår «et aktivt folkemord på den hvite rase, på det europeiske folk».

– All motstand vi gjør, er å regne som selvforsvar, sa han.

Tingrettsdommeren reagerte på at det virket som om Manshaus henvendte seg til et publikum utenfor rettssalen.

– Det er ikke en talerstol. Du avgir forklaring i retten til dommerne her, sa Lindström.

Beklaget at han ikke gjorde mer skade

På slutten av sin frie forklaring beklaget Manshaus overfor sine meningsfeller at han ikke fikk gjort mer skade.

– Det skammer jeg meg over, sa han.

Han sa videre at han vil fortsette å kjempe for sitt folk i en tid hvor de desperat trenger hjelp.

– Takk for at dere lyttet, avsluttet han sin 40 minutter lange frie forklaring med.

Angrer ikke

På spørsmål fra aktor, statsadvokat Johan Øverberg, svarte han at han ikke angrer på det han har gjort, og at han er fullt klar over at han risikerer en lang straff.

Han beskrev drapet på søsteren som «sekundært».

– Hvis hun ikke var til stede, hadde jeg aksjonert uavhengig av det, sa 22-åringen, som også kunne fortelle at han før han startet terrorplanleggingen, ville stifte familie og få sunne, friske barn.

(©NTB)